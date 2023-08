Equador: quem era Fernando Villavicencio, o “valente” candidato presidencial vítima de “um execrável assassínio” a dez dias das eleições?

KAREN TORO/REUTERS

Tinha 59 anos, era candidato à presidência do Equador e jornalista de profissão. Este “execrável assassínio mostra a penetração do crime organizado e do narcotráfico no Equador”, diz ao Expresso o eurodeputado espanhol, Jávi López. Fernando Villavicencio foi morto a tiro à saída de um comício em Quito