Equador: candidato a Presidente Fernando Villavicencio assassinado, há mais nove feridos, país em estado de emergência

O candidato a Presidente do Equador Fernando Villavicencio foi assassinado esta quarta-feira, baleado por desconhecidos ao sair de um comício de campanha numa área central da capital, Quito, informou o Governo.

O ministro do Interior, Juan Zapata, garantiu que o ataque foi realizado por assassinos contratados que também feriram outras pessoas.

Pelo menos nove pessoas ficaram também feridas no atentado, no qual morreu também o suspeito do ataque após um tiroteio com os seguranças, segundo as autoridades.