Guatemala: Nove milhões eleitores votam este domingo com a liberdade de imprensa debaixo de fogo

O país que é um dos maiores exportadores de bananas do mundo tem eleições gerais este domingo, um mês depois de ter sido invalidada a candidatura de Carlos Pineda, que liderava as sondagens com 23% das intenções de voto à conta de uma campanha de sucesso no Tik Tok. Foi excluído por irregularidades que tinham escapado ao primeiro crivo do Tribunal Supremo Eleitoral. Vários observadores consideram que o sucesso da campanha deste empresário acabou por converter-se no seu maior inimigo.

Afastado Pineda, os três favoritos à sucessão do conservador Alejandro Giammattei vão do centro à extrema-direita: Zury Ríos, 55 anos, filha do ex-ditador Efraín Ríos Montt, do partido Valor; a ex-primeira-dama Sandra Torres, 67 anos, da Unidade Nacional da Esperança, formação social-cristã que é a maior do país; e o diplomata Edmond Mulet, 72 anos. Com mais de nove milhões de eleitores recenseados, a ida às urnas acontece após tentativa de “calar várias vozes”, disse ao Expresso o eurodeputado espanhol, Jávi López, que acompanha o pelouro da América Latina no Parlamento Europeu.