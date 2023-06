“São filhos da selva”: crianças indígenas desaparecidas há 40 dias “confiaram no conhecimento ancestral para sobreviver”

Um bebé de 11 meses e três crianças de quatro, nove e 13 anos foram resgatadas com vida na última sexta-feira. Estavam desaparecidas desde o dia 1 de maio, após a aeronave em que seguiam, juntamente com a sua mãe e um dirigente da comunidade indígena Uitoto, ter caído na densa selva amazónica no sul da Colômbia. São um “exemplo de sobrevivência” que “ficará para a história”, classificou o Presidente colombiano. “A selva salvou-os. Eles são filhos da selva, e agora também são filhos da Colômbia”, acrescentou o chefe de Estado do país, Gustavo Petro. As quatro crianças pertencem à comunidade indígena Uitoto, que os ensina a caçar, pescar e recolher alimentos desde cedo. De acordo com o avô dos meninos, Fidencio Valencia, os netos sobreviveram ao comer farinha de mandioca que encontraram nos destroços do avião. “Assim que a farinha acabou, começaram a comer sementes”, contou aos jornalistas.

Além de farinha de mandioca e sementes, as quatro crianças comeram também fruta — um dos motivos que levou a crer que ainda estavam vivas foi a fruta parcialmente comida que os socorristas foram encontrando quando estavam à procura dos menores. Segundo a tia das crianças, Damaris Mucutuy, a menina mais velha, Lesly, com 13 anos, “sabia quais os frutos que não podia comer, porque há muitos frutos venenosos na floresta” e também “sabia como cuidar de um bebé”. Para se tentarem resguardar dos perigos da selva, as crianças construíram abrigos improvisados feitos com paus e ramos, presos entre si com ganchos de cabelo. John Moreno, líder do grupo Guanano em Vaupes, no sudeste da Colômbia — onde as crianças foram criadas — disse à BBC que “elas usaram o que aprenderam na comunidade, confiaram no seu conhecimento ancestral para sobreviver”. O pai das crianças, Manuel Ranoque, também destacou a importância da selva para a comunidade indígena e na própria sobrevivência dos filhos: “Acreditamos muito na selva, é a nossa mãe. É por isso que sempre tive fé. A floresta e a natureza nunca me traíram”. Ainda assim, as crianças enfrentaram vários riscos na floresta onde estiveram desaparecidas durante 40 dias, desde a ocorrência de chuvas fortes à presença de animais selvagens.

Mãe morreu ao fim de quatro dias A equipa de resgate e salvamento, composta por militares e indígenas, recuperou três corpos na última sexta-feira: o da mãe dos meninos, o do piloto da aeronave (um Cessna 206) e o de um dirigente da comunidade Uitoto. Como depois contaram as crianças mais velhas, a mãe sobreviveu aos primeiros quatro dias. Antes de falecer, disse aos filhos para a abandonarem, para terem uma maior hipótese de serem resgatados. “Antes de morrer, ela disse-lhes: 'Talvez devessem ir. Vocês vão ver o tipo de homem que o vosso pai é, e ele vai mostrar-vos o mesmo tipo de grande amor que eu vos mostrei'”, descreveu Manuel Ranoque à comunicação social. As crianças foram encontradas a cerca de cinco quilómetros do local onde o pequeno avião. “Já estavam muito fracas, só tinham força para respirar ou alcançar uma pequena fruta para se alimentar ou beber uma gota de água na selva”, adiantou o general Pedro Sánchez Suárez, responsável do Comando Conjunto de Operações Especiais da Colômbia.

JUAN BARRETO