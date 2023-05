Quatro crianças colombianas continuam desaparecidas na selva após queda de avião

"Decidi apagar o tweet porque a informação fornecida (...) não pôde ser confirmada. Lamento o sucedido", escreveu o Presidente colombiano, indicando que "as forças militares e as comunidades indígenas vão continuar sem descanso as buscas".

O Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, desmentiu , esta sexta-feira, no Twitter que quatro crianças desaparecidas na selva amazónica, após a queda de um avião, em 1 de maio, tenham sido resgatadas e informou que as buscas prosseguem.

O avião, um Cessna 206, que transportava sete passageiros, desapareceu dos radares em 1 de maio, nas imediações de San José del Guaviare, no sul do país, para onde se dirigia. A aeronave foi encontrada na segunda-feira na vertical, com a zona frontal contra o chão, entre uma vegetação densa.

Os meios de salvamento recuperaram três corpos: o do piloto, o da mãe das crianças e o de um dirigente da comunidade indígena Uitoto, da qual faziam parte todos os passageiros.

A esperança de que as crianças pudessem ser encontradas com vida foi alimentada pela descoberta, na selva, de objetos pessoais, assim como de fruta parcialmente comida e de um biberão. Um "abrigo improvisado feito de paus e ramos" mantém os socorristas com esperança de que possa haver pelo menos um sobrevivente.

A selva é muito densa e perigosa nesta zona particularmente remota e as buscas são dificultadas pela presença de animais selvagens, árvores até 40 metros de altura e chuva intensa.

Mais de 100 militares com cães pisteiros estão envolvidos nas buscas, com a ajuda de membros da comunidade indígena.

A causa do acidente ainda não foi determinada. De acordo com as autoridades de proteção civil, o piloto tinha comunicado problemas com o motor do avião antes de este desaparecer dos radares.