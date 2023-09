A dinastia Bongo interrompida por um primo? O golpe de Estado no Gabão em 10 perguntas e respostas

Situado na África Central, o Gabão tem sido governado pela mesma família desde que conquistou a independência de França, em 1960. O petróleo, que representa cerca de 60% do total nacional de receitas, e a sua escassa população, de pouco mais de dois milhões, fazem com que seja um dos países mais ricos do continente em PIB per capita. No entanto, um terço da população ainda vive abaixo do limiar de pobreza.

No final de agosto, militares amotinados tomaram o poder e prenderam Ali Bongo Ondimba, que ia iniciar o terceiro mandato como chefe de Estado, na sequência das eleições presidenciais de 26 de agosto. Os resultados oficiais destas foram muito contestados.