Níger: militares apelam à recruta para lutar pela soberania do país e resistem às ameaças regionais

As autoridades do Níger recusaram-se a deixar entrar no país a delegação de negociadores que a CEDEAO (Comunidade Económica de Estados da África Ocidental) queria enviar. Na quarta-feira, o jornal nigerino online “A Niamey” justificava esta notícia com o título “CEDEAO bloqueada pelas suas próprias posições”.

Bola Tinubu está a braços com a reação negativa interna à ameaça de intervenção militar no Níger que fez enquanto secretário-geral da CEDEAO. Os perigos de uma guerra regional foram lembrados ao Presidente da Nigéria em sessão parlamentar pelos governadores dos estados que perfazem os 1500 quilómetros de fronteira a norte com o Níger.