E agora, Níger? Cinco respostas para entender o que se segue ao golpe de Estado

O líder do Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, o general Abdourahamane Tchiani, apelou ontem na televisão estatal à disponibilidade dos homens e mulheres do Níger para combaterem pela soberania do país face ao ultimato da organização regional a que o Níger pertence, a CEDEAO, de intervir com as suas forças para repor o regime democrático. A tensão escala quando a União Europeia já suspendeu a cooperação para a segurança e a vice-secretária de Estado americana, Victoria Nuland, visitou Niamey onde não foi recebida por Tchiani, mas pelo chefe da Defesa, general Barmou.