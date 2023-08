Níger: França terminou operação de retirada de franceses e outros estrangeiros

A operação de retirada dos cidadãos franceses e outros estrangeiros do Níger, iniciada terça-feira na pelo Governo francês, na sequência de um golpe de Estado naquele país, terminou hoje, anunciou o ministro das Forças Armadas francês.

"A retirada dos nossos cidadãos do Níger acaba de ser concluída", declarou Sébastien Lecornu numa mensagem publicada no X (antigo Twitter), especificando que 1079 cidadãos franceses e estrangeiros, incluindo europeus, "estão agora em segurança".

O número exato de franceses retirados não foi indicado.

A 26 de julho, um golpe de Estado no Níger, liderado pelo general Abdourahamane Tchiani, derrubou o Presidente democraticamente eleito Mohamed Bazoum.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) deu aos golpistas um ultimato que exige o regresso à ordem constitucional até domingo e levantou a hipótese de uma intervenção militar.

O Níger é um dos países mais pobres do mundo, apesar dos seus recursos de urânio. Assolado por ataques de grupos ligados ao Estado Islâmico e à Al-Qaida, é o terceiro país da região a sofrer um golpe de Estado desde 2020, depois do Mali e do Burkina Faso.