Situação “muito grave” nas montanhas de Marrocos: faltam medicamentos e há quem ande a pé 6h para ter acesso a comida

Por acaso a estrada não está cortada para Amizmiz, uma vila localizada 55km a sul de Marraquexe, mesmo no cerne da região mais afetada pelo tremor de terra que abalou Marrocos na sexta-feira à noite.

É lá que se concentram as ajudas chegadas desde então através do exército marroquino e de pessoas individuais: lá se construiu um hospital de campanha e lá têm chegado camiões com mantimentos, colchões e cobertores para a população que ficou desalojada.