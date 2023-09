França pronta para auxiliar logo que Marrocos "considere útil"

A França está pronta para ajudar Marrocos logo que as autoridades do país do Norte de África o “considerem útil”, disse Emmanuel Macron citado pela Agência France Presse, nesta manhã de domingo.



O Presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que estava pronto para enviar ajuda para fazer face à devastação provocada pelo tremor de terra de sexta-feira, nas imediações de Marraquexe, cidade Património Mundial. O terramoto já provocou mais de dois mil mortes e os especialistas esperam que este número ainda possa crescer significativamente. Macron fez depender esse auxílio da sua aceitação por parte do rei de Marrocos.



“Mobilizámos todas as equipas técnicas e de segurança para podermos intervir, quando as autoridades marroquinas considerarem útil”, disse Macron aos jornalistas em Nova Deli, no final da cimeira do G20.



Também Marcelo Rebelo de Sousa, logo ontem, utilizou a mesma expressão, relativamente a uma possível ajuda. Portugal tem "tudo preparado" para ajudar Marrocos na sequência do forte sismo que abalou este país africano, mas aguarda ainda pelo pedido das autoridades de Rabat.



Neste momento só existem equipas internacionais de resgate no terreno, oriundas da Tunísia, Jordânia, Catar e Espanha, que foi acionada esta manhã de domingo.