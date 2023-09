“Muitas réplicas podem derrubar edifícios já fragilizados”: especialista do IPMA diz que causa do sismo nada tem a ver com Portugal

ABDELHAK BALHAKI

Fernando Carrilho, especialista em sismos da divisão geofísica do IPMA, diz em entrevista ao Expresso que, apesar da proximidade com Portugal, a causa do sismo que atingiu Marrocos na noite de sexta-feira nada tem que ver com a sismicidade do território português. Ainda assim, “isso não significa que estejamos a salvo” no futuro. Em Marrocos, uma das preocupações é que as inúmeras réplicas sentidas ainda venham a derrubar os edifícios fragilizados pelo grande abalo