Bisneta cubana de português agraciado por Fidel disputa concurso de beleza no Vietname

Natural de Havana, Sofia Acosta é bisneta do marinheiro português Adelino Mendes, natural da Lousã, distrito de Coimbra, que morreu no país caribenho, em 1975, e foi agraciado por Fidel Castro a título póstumo, em 1979, com a medalha de Combatente Clandestino pelo seu papel na Revolução Cubana.

Ex-'Miss Supranational USA', a modelo, que chegou a viver com a família em Portugal e Espanha, na Lousã e em Cádis, respetivamente, foi coroada 'Miss Grande Cuba 2023' uma competição realizada em Tampa, cidade turística no Golfo da Florida, no dia 20 de agosto.

Enquanto estudante-trabalhadora, frequenta a Florida International University e exerce a profissão de assistente de projetos no condado de Miami-Dade, colaborando também como voluntária em diversas organizações comunitárias.

"Hoje, diante do mundo, sou Cuba com imenso orgulho. Represento a Cuba moderna, que persiste incansavelmente na busca dos seus sonhos", escreveu Sofia Acosta nas redes sociais, após a vitória entre outras concorrentes de origem cubana.

O que define os cubanos, sublinhou, "é a tenacidade e a resiliência" que demonstram "diante de qualquer adversidade".

Os concursos de beleza não são permitidos em território da República de Cuba, onde o Partido Comunista está no poder há 64 anos, na sequência da entrada na capital, em 1959, dos guerrilheiros liderados por Fidel Castro, Che Guevara, Raul Castro e Camilo Cienfuegos, acontecimento que confirmou o triunfo do Exército Rebelde sobre a ditadura de Fulgencio Batista, que na altura se refugiou em Portugal, na ilha da Madeira.

Perto de 1,5 milhões de cidadãos cubanos ou de origem cubana vivem no estado norte-americano da Florida, cuja capital, Miami, dista escassos 150 quilómetros da congénere da ilha de Cuba, Havana.

No dia 25 de outubro, a modelo luso-descendente vai disputar o pódio do Miss Grand International, na cidade de Ho Chi Minh, no Vietname.

Contactada pela agência Lusa, Sofia Acosta optou por não prestar declarações devido a regras contratuais a que está obrigada no contexto da sua participação no concurso, ao lado de candidatas de outros países.

O seu bisavô materno, Adelino Mendes, era filho de humildes camponeses da Serra da Lousã, onde apascentou ovelhas e cabras antes de ingressar na Armada.

Em 1941, juntou-se aos comunistas do Partido Socialista Popular (PSP, marxista-leninista), em Cuba, vindo a participar na insurreição popular lançada, em 1954, por Fidel e companheiros do Movimento 26 de Julho (M-26-7) pelo derrube de Batista.

Nascido no lugar de Vale de Maceira, Adelino viveu depois no vizinho Marco do Espinho, concelho da Lousã, onde está a casa dos pais, cuja fachada ostenta dois painéis de azulejos assinalando homenagens que a comunidade organizou, em 1999 e 2006.

Em Portugal, o revolucionário integrou a Revolta dos Marinheiros contra Salazar, em Lisboa, em 1936, na qual morreu o seu amigo Ismael Fernandes 'Leiteiro'.

Perseguido em Portugal pela atividade antifascista, conseguiu ingressar na Marinha Mercante e refugiar-se em Cuba, onde chegou em 1941, tendo sido recebido em Havana pelo secretário-geral do PSP, o histórico dirigente comunista Blas Roca.

Desde os anos de 1960, Cuba mantém estreitas afinidades económicas, ideológicas e diplomáticas com o país do Extremo-Oriente, oficialmente designado República Socialista do Vietname.