Quem manda no Gabão depois do golpe? Oligui Nguema era responsável pela segurança do Presidente, agora assumiu o seu papel

Horas depois do golpe de Estado no Gabão ser anunciado na televisão, a 30 de agosto, o general Brice Oligui Nguema é erguido no ar pelos braços de soldados que repetem o seu nome como forma de celebração. O líder da guarda presidencial — entidade de segurança responsável pela segurança do Presidente Ali Bongo Ondimba, que acabou por ser colocado em prisão domiciliária — foi nomeado ‘Presidente da transição’.

Ali Bongo foi eleito pela primeira vez em 2009, depois da morte do seu pai, Omar Bongo Ondimba, que governou durante mais de 41 anos. Para já, o golpe de Estado representa o fim da liderança dos Onbimba no país, mas quem ocupa temporariamente o poder não é necessariamente afastado da sua árvore genealógica. Nguema, de 48 anos, está a ser descrito por meios de comunicação como “The Times” como sendo primo de Bongo.

Em janeiro, a agência noticiosa do Gabão AGP escreveu que os quatro chefes de Estado-Maior das forças de segurança reiteraram a sua lealdade e fidelidade ao Presidente Ali Bongo. A BBC escreve que Nguema era visto como figura próxima do pai de Ali Bongo, que serviu até à sua morte. Promovido à liderança da guarda republicana, assumiu a missão de manter o regime. “É alguém que não se esperava que [liderasse o Gabão] neste momento”, disse o analista Edwige Sorgho-Depagne à BBC.

No entanto, há quem lhe reconheça qualidades para a nova posição. “É alguém que conhece muito bem o aparato gabonês militar, bom soldado, formado em boas escolas militares”, afirmou um membro do Partido Democrático do Gabão (PDG), citado pela France 24 sob anonimato.