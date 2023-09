Donald Trump: um candidato enredado e um partido à deriva

Perante os problemas de Donald Trump com a Justiça, vários responsáveis republicanos multiplicam os pedidos de socorro. O líder do Partido arrisca passar o resto da vida na prisão, levando com ele os destinos de uma das duas principais forças políticas americanas.

“Faz-me lembrar o que se passou com o voo 370 da Malaysia Airlines”, ironiza Al Cardenas, antigo presidente do Partido Republicano no estado da Florida, referindo-se ao avião daquela companhia aérea que, há nove anos, desapareceu algures no sul do Oceano Índico.