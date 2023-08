Zimbabué: líder da oposição alega que houve "uma gigante fraude", presidente reeleito destacou "democracia madura"

O Presidente do Zimbabué, Emmerson Mnangagwa, foi reeleito para um segundo mandato com 52,6% dos votos nas eleições que decorreram na quarta e quinta-feira. O resultado é contestado pela oposição, cujo principal líder alegou este domingo que houve “uma gigante e flagrante fraude” nas eleições do país, noticiou a Associated Press. Nelson Chamisa, perdeu as eleições após conquistar 44% dos votos.

Chamisa deixou na rede social X (anteriormente conhecida por Twitter) uma mensagem dirigida aos eleitores na qual escreve que “eles roubaram a vossa voz mas nunca percam a esperança”. Um porta-voz do Partido da Coligação de Cidadãos para a Mudança, de Chamisa, afirmou poucos minutos após o anúncio, que o resultado seria rejeitado por “ter sido feito à pressa” e “sem a devida verificação”.

Segundo a Reuters, o Presidente reeleito sugeriu este domingo que quem estiver descontente leve o caso a tribunal. “Quem sente que a corrida não foi gerida adequadamente deve saber onde ir”, disse Mnangagwa, que disse estar “feliz” por ter ganho as eleições.

O líder da missão de observação eleitoral da União Europeia, Fabio Massimo Castaldo, disse na sexta-feira que houve uma “redução de direitos e falta de condições para uma concorrência equitativa que levaram a um ambiente nem sempre propício a uma escolha livre e informada dos eleitores”. Em comunicado, é descrito que a missão detetou ações de violência e intimidação, detenções de membros de organizações com estatuto de observadoras e falhas no fornecimento de equipamento como boletins de voto. O partido no poder e membros do governo rejeitaram as críticas.