Conflitos étnicos e religiosos na Índia: a “sombra” que paira sobre a cimeira do G20

Entre a invasão da Ucrânia pela Rússia, as disparidades na inflação, encontros sobre transição energética e grupos de trabalho anticorrupção, os meses que antecedem a cimeira das 20 maiores economias do mundo na Índia também estão a ser marcados por tensões internas. Os confrontos étnicos e religiosos no país causaram dezenas de mortes e obrigaram o primeiro-ministro a enfrentar uma moção de censura.

Em redor de Nova Deli, cidade que acolhe a cimeira do G20 nos dias 9 e 10 de setembro, pelo menos cinco pessoas morreram em conflitos entre hindus e muçulmanos no final de julho. Segundo a agência Reuters, as tensões surgiram depois de uma procissão religiosa hindu ter passado pela região de Nuh, no estado de Haryana, que é maioritariamente muçulmana.