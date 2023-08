Este é o dia em que a Índia conquistou a Lua: a alunagem da sonda Chandrayaan-3 foi “suave e bem-sucedida”

Três dias depois da Rússia falhar a sua primeira missão lunar da era pós-soviética (e dos últimos 47 anos), a Índia celebra a alunagem do módulo Vikram, da sonda Chandrayaan-3, no polo Sul da Lua. “Uma descida suave e bem-sucedida na Lua” , como descreve o The Times of India .

A Índia é o primeiro país a fazer alunar com êxito uma sonda espacial não tripulada no polo Sul da Lua . Esta grande conquista acontece 76 anos depois de o país se tornar independente do Reino Unido, a 15 de agosto de 1947, e quatro anos após ter falhado a primeira tentativa de alunagem.

A missão Chandrayaan-3 é composta por um módulo de aterragem autónomo de 1,7 toneladas, um módulo de propulsão de 2,1 toneladas e um veículo robótico de 26 quilos e pretende desenvolver e testar novas tecnologias necessárias para missões interplanetárias.

As cargas úteis do módulo de aterragem incluem instrumentos para medir a condutividade térmica e a temperatura, para medir a sismicidade em torno do local de alunagem, para estimar a densidade do plasma e as suas variações, bem como um conjunto de retrorefletores laser passivos da NASA para estudos de alcance de laser na superfície lunar.

O veículo robótico está equipado nomeadamente com um espetrómetro de raios X de partículas alfa (APXS) e com um espetroscópio de decomposição induzida por laser (LIBS), para determinar a composição elementar na proximidade do local de aterragem.

A mágica palavra sânscrita

Chandrayaan significa "nave lunar" em sânscrito. O programa foi desenvolvido pela Organização de Investigação Espacial Indiana (ISRO).

A Índia já tinha tentado alunar junto do polo Sul da Lua em 2019, com a nave espacial “Chandrayaan-2”. Algo correu mal e Terra perdeu a comunicação com a nave antes desta alunar.

Os Estados Unidos – através do programa Ártemis, da NASA – têm o objetivo de fazer alunar no polo Sul da Lua a primeira astronauta e o primeiro astronauta negro, em dezembro de 2025.