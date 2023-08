Acusações criminais e despesas legais de centenas de milhares de dólares: ex-advogado de Trump "em dificuldades financeiras"

O advogado Rudy Giuliani está a atravessar “dificuldades financeiras” devido aos custos associados aos processos judiciais levantados contra si na sequência do trabalho que fez para Donald Trump após as eleições presidenciais dos EUA em 2020.

De acordo com a CNN, o advogado deve 89 mil dólares pela condenação num caso de difamação, 20 mil dólares em contas mensais de eletricidade, pelo menos 15 mil dólares na sequência de um pedido de acesso aos seus documentos eletrónicos apreendidos pelo FBI num caso arquivado e 57 mil dólares num processo contra a sua empresa por contas de telefone que não foram pagas.

As dívidas tenderão a acumular-se ainda mais, quando se esperam decisões em dois casos por difamação ligados às eleições de 2020 nos próximos dias. Rudy Giuliani é ainda considerado o “co-conspirador 1” pelo procurador especial Jack Smith, que lidera a acusação contra o ex-Presidente por quatro delitos relacionados com a tentativa de reverter os resultados das eleições e instigação do assalto ao Capitólio.

Isto quando o advogado está impedido de exercer, o que dificulta a sua capacidade de ganhar dinheiro - argumenta a sua equipa legal. Rudy Giuliani tem a licença suspensa e estão em curso os processos para ser expulso das ordens dos advogados em Nova Iorque e Washington DC.

Para fazer face à situação, Rudy Giuliani terá mesmo colocado à venda o seu apartamento em Manhattan (cujo valor está estimado em 6,5 milhões de dólares), reporta o canal televisivo norte-americano.

O ex-advogado de Trump recusou em tribunal detalhar a sua situação financeira. Os seus advogados argumentaram esta semana, por escrito, que “a produção de um relatório financeiro detalhado destina-se apenas a embaraçar Giuliani e chamar a atenção para os seus infortúnios”.

No entanto, a situação foi confirmada numa declaração entregue no mês passado ao tribunal distrital de Columbia, onde Rudy Giuliani enfrenta um processo por difamação. “Ele está a ter dificuldades financeiras”, indica o documento. "Giuliani precisa de mais tempo para pagar os honorários aos seus advogados e gostaria de ter a oportunidade de solicitar uma prorrogação ao tribunal.”