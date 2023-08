Milhares de jovens 'invadem' Manhattan e causam distúrbios atraídos por 'influencer'

Muitos jovens foram vistos com as mãos algemadas, sentados nos passeios, e vários destes foram levados, escreve a agência de notícias norte-americana. A polícia formou filas na rua para tentar orientar a multidão.

A polícia foi vista a travar pessoas e a persegui-las pelas ruas, tendo sido realizadas algumas detenções e registados alguns feridos, inclusive entre agentes, adiantou o chefe do Departamento do Departamento de Polícia de Nova Iorque, Jeffrey Maddrey, sem pormenorizar números.

Os adolescentes em euforia atiraram objetos contra as janelas dos automóveis e alguns destes subiram para veículos em movimento, sofrendo quedas. Por volta das 17h30 (22h30 em Lisboa), os polícias, que foram sendo destacados em número cada vez maior, já tinham recuperado o controlo de grande parte da área. No entanto, ainda decorriam pequenas altercações, com jovens a derrubarem barreiras policiais e a atirar garrafas contra os agentes.

Skylark Jones, de 19 anos, e um amigo, deslocaram-se a Manhattan para ver Cenat e tentar ganhar uma das ofertas. Quando chegaram, o local já estava lotado e garrafas já estavam a ser arremessadas entre a multidão, mesmo antes de Cenat aparecer, acrescentaram à Associated Press. Cenat, de 21 anos, é um criador de vídeos com 6,5 milhões de seguidores na plataforma Twitch, onde faz transmissões ao vivo regularmente.

Também possui quatro milhões de assinantes no YouTube, onde publica a sua vida diária e 'vlogs' de comédia. Os seus 299 vídeos no YouTube já acumularam mais de 276 milhões de visualizações. Em dezembro, foi coroado 'streamer' do ano no 12.º Streamy Awards.

Numa transmissão ao vivo na plataforma Twitch, Cenat exibiu as ofertas que planeava distribuir e depois, após observar a multidão e a presença da polícia, pediu que todos se mantivessem em segurança.

O chefe do Departamento do Departamento de Polícia de Nova Iorque adiantou ainda que num determinado momento Cenat foi retirado do local para sua segurança e que a força policial estava a analisar possíveis acusações criminais, como incitação de motim.