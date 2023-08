Donald Trump diz que vai ser acusado "formalmente" por interferir nas eleições de 2020

O antigo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, disse que vai ser acusado formalmente pela tentativa de reverter os resultados das eleições de 2020. Trump, na rede social Truth Social, escreveu que a acusação seria feita pelo “enlouquecido” do procurador Jack Smith.



"Tenho como certo que a qualquer momento surgirá uma acusação do enlouquecido Jack Smith [procurador especial responsável pelo caso] e o seu gangue de bandidos altamente partidário relacionado com o meu discurso pacífico e patriótico", destacou o ex-presidente republicano (2017-2021), numa mensagem na sua rede social Truth Social.



Jack Smith está encarregado por duas investigações contra Trump: a dos documentos classificados que o republicano levou da Casa Branca para a sua residência em Mar-a-Lago (Florida) quando deixou o poder, pelos quais foi acusado em junho, e a do ataque ao Capitólio, do qual se espera para breve a decisão do grande júri, que se deve pronunciar sobre a sua acusação.

O magnata descreveu a possível acusação como "outra tentativa" de encobrir "as más notícias sobre suborno e extorsão vindas do 'lado' de Biden".

A equipa legal do antigo Presidente já preparou, de acordo com a CNN Internacional, uma resposta para a possível acusação.