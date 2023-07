Nova onda de calor atinge a Grécia e incêndios também afetam a Sicília

Uma nova onda de calor começa hoje a atingir a Grécia a partir de hoje, com temperaturas máximas previstas de 44 graus Celsius, quando os incêndios continuam a devastar partes das ilhas gregas de Rodes, Corfu e Eubeia, assim como a ilha italiana da Sicília.

Em Atenas, os termómetros devem chegar a 41 graus Celsius e no centro do país, 44 graus Celsius, segundo a previsão agência meteorológica nacional (EMY) grega.

Estas temperaturas muito elevadas, que surgem após um fim de semana de calor intenso, vão manter-se na quarta-feira, antes de uma descida prevista de até 5 graus Celsius a partir de quinta-feira, segundo a mesma fonte.

A Grécia está a passar por uma das ondas de calor mais longas dos últimos anos, de acordo com especialistas do EMY. Sem atingir o recorde histórico nacional de 48 graus Celsius, a temperatura chegou a 46,4 graus Celsius em Gythio, na península do Peloponeso (sul), no domingo.

Na linha de frente dos incêndios, que duram há mais de uma semana no país, os bombeiros ainda trabalham nas ilhas de Rodes, no mar Egeu (sudeste), Corfu, no mar Jónico (noroeste) e em Eubeia, uma grande ilha a leste de Atenas.

Estes incêndios florestais, alimentados por fortes ventos, já destruíram milhares de hectares de floresta e vegetação, até ao momento sem causar vítimas.

Em Rodes, onde ocorreu uma operação de retirada de pessoas sem precedentes no fim de semana passado, mais de 266 bombeiros apoiados por dois helicópteros e dois aviões tentam conter o incêndio pelo oitavo dia consecutivo, segundo os bombeiros.

No norte de Corfu, também uma ilha turística onde cerca de 2.500 pessoas tiveram de ser retiradas durante a noite de domingo para segunda-feira, 62 bombeiros, um helicóptero e dois aviões de água combatem o incêndio, de acordo com a mesma fonte.

Perto da cidade de Karystos, no sul da ilha de Eubeia, 93 bombeiros e dois aviões estão a operar no combate ao fogo, segundo as autoridades.

Um apelo da Proteção Civil grega para evacuar uma localidade foi emitido durante a noite de segunda-feira para hoje nesta ilha perto de Atenas, cuja parte norte foi devastada há dois anos por violentos incêndios.

Uma quarta frente de incêndio preocupa os bombeiros perto de Aigio, uma cidade no oeste do Peloponeso.

Muitas regiões do país permanecem hoje "em alerta vermelho", ou seja, em "extremo perigo" de incêndios florestais enquanto sopram ventos de até 40 quilómetros por hora no mar Egeu.

Os incêndios também se espalharam pela ilha da Sicília, no sul de Itália, especialmente na área de Palermo, onde as chamas ameaçam o aeroporto Aeroporto Falcone Borsellino, que permanecerá fechado até as 11:00, horário local (10:00 em Lisboa).

Na província de Palermo, os bombeiros trabalharam na madrugada de hoje para tentar extinguir os incêndios que atingem as cidades de Alimenusa, Gangi, Blufi, Misilmeri, Cefalù Bolognetta, Santa Flavia, Villabate, Partinico, San Cipirrello e Corleone, onde em alguns casos foi necessário evacuar algumas casas afetadas pelas chamas, enquanto outras foram totalmente destruídas.

Os incêndios também afetam a rodovia Palermo-Mazara Del Vallo e algumas saídas foram encerradas e as chamas também ameaçam o hospital Cervelló de Palermo, que até ao momento não precisou ser evacuado.

Segundo o presidente da região, Renato Schifani, 43 incêndios foram declarados na segunda-feira, alguns dos quais ainda estão ativos, especialmente alimentados pelo vento siroco e pelas temperaturas muito altas.

Schifani também pediu aos sicilianos "que se afastem rapidamente das áreas de perigo em caso de incêndio e alertem imediatamente o corpo de bombeiros".