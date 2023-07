Órfã de Bolsonaro, direita brasileira procura novo rival para Lula da Silva

No último dia de junho, assim que o ex-Presidente Jair Bolsonaro (2019-23) foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), começou a corrida para ver quem subirá a rampa do Palácio do Planalto em janeiro de 2027, na sequência das presidenciais de outubro do ano anterior.

Que o antigo chefe de Estado não possa candidatar-se a cargos políticos por oito anos não lhe retira influência política. Os seus herdeiros mais imediatos são o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, militar na reserva; o governador de Minas Gerais, Romeu Zema; e uma dupla feminina composta pela ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina, hoje senadora pelo Mato Grosso do Sul, que teria como vice a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.