Ucrânia encontra aviões britânicos Hurricane da II Guerra Mundial perto de Kiev

Os pedaços dos Hurricane foram detetados nas imediações de uma bomba por explodir — do mesmo conflito —, numa floresta a sul de Kiev. A equipa responsável pelas escavações garante que é “muito raro” encontrar aquela aeronave na Ucrânia. “É muito importante para a nossa história da aviação, porque nenhuma aeronave do programa de empréstimo [lend-lease] foi encontrada aqui antes”, disse à BBC Oleks Shtan, um antigo piloto que lidera a investigação.

As autoridades ucranianas encontraram destroços de oito aviões de combate britânicos Hurricane, do período da II Guerra Mundial, avança a BBC . Os Hurricane abateram mais de metade das aeronaves alemãs na Batalha de Inglaterra, e integraram um pacote de cerca de três mil aviões de combate entregues à URSS até 1944, de forma a apoiar os esforços soviéticos, depois de a Alemanha ter invadido o país, em 1941.

O Museu Nacional de Aviação da Ucrânia já adiantou que quer montar os Hurricane e colocá-los em exposição, como um “símbolo da assistência britânica durante os anos da II Guerra Mundial”, estabelecendo um paralelo com o apoio militar do Reino Unido desde que a guerra eclodiu, a 24 de fevereiro de 2022.

Em junho, a destruição da barragem de Nova Kakhovka esvaziou o reservatório ao longo do rio Dniepre, expondo um conjunto de esqueletos, que os historiadores atribuem a uma grande batalha travada há 80 anos, em torno de Nikopol e Kamianka-Dniprovska.

A batalha do Dnipro foi uma das maiores operações militares da II Guerra Mundial. Constituiu o contra-ataque do Exército soviético contra as forças alemãs, com mais de seis milhões de soldados em combate.