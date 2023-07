Detidas 35 pessoas em Bruxelas em protestos contra morte de jovem por polícia francês

A agência de notícias Belga disse este domingo que a polícia de Bruxelas-Ixelles realizou um total de 35 detenções administrativas, depois de terem sido publicados nas redes sociais apelos a novas manifestações.

No sábado à noite, os participantes nos protestos reuniram-se perto de uma praça na capital belga e terão sido instados a perturbar a ordem pública.

Assim, foram detidas 35 pessoas, das quais 31 são menores de idade, que ficaram em prisão preventiva até que a polícia procedesse à identificação de cada uma.

No caso dos menores, os pais foram avisados para que os fossem buscar.

Na sexta-feira, a polícia de Bruxelas-Ixelles tinha detido 94 pessoas e a da zona norte da capital belga registou sete detenções.

Os protestos na Bélgica pela morte de Nahel foram menos intensos do que os registados em França.

Nahel, um jovem de 17 anos, de ascendência árabe, foi vítima de um disparo mortal por parte de um polícia, na terça-feira, 27 de junho, quando tentava fugir de um posto de controlo de trânsito, em Nanterre, nos arreadores de Paris.

As imagens em que o jovem francês recebe um disparo mortal por parte de um polícia, registadas por testemunhas, provocaram uma forte indignação em França, o que culminou em protestos nas ruas, principalmente nos bairros sociais das grandes cidades e na região metropolitana de Paris.

Os confrontos em França contra as forças de segurança surgiram logo na noite de terça-feira em Nanterre e, desde então, têm-se registado diariamente com milhares de pessoas nas ruas.

No sábado, quinta noite consecutiva de distúrbios em França, pelo menos 719 pessoas foram detidas e 45 polícias ficaram feridos, informou hoje o Ministério do Interior.

Numa publicação na conta pessoal na rede social Twitter, o ministro do Interior francês, Gérard Darmanin, indicou que, apesar dos incidentes, a noite de sábado para hoje foi mais calma que as anteriores, facto que, no seu entender, se deve a uma maior presença das forças de segurança nas ruas.

As cerimónias fúnebres de Nahel decorreram no sábado em Nanterre, nos arredores de Paris, com um velório privado, uma cerimónia na mesquita e o enterro num cemitério local, onde compareceram centenas de pessoas.

O agente da polícia suspeito da morte do jovem, acusado de homicídio, foi detido e vai ficar em prisão preventiva.