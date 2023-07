Biden encerra trimestre de arrecadação de fundos com "base sólida" para 2024

Antecipando um recorde de gastos na campanha eleitoral do próximo ano, Biden esteve, nos últimos três meses, em dezenas de receções de arrecadação de fundos, tal como a sua vice-presidente, Kamala Harris, a primeira-dama, Jill Biden, e o segundo-cavalheiro, Doug Emhoff.

A campanha de Biden tem mantido o silêncio antes de 15 de julho — data da divulgação do relatório sobre quanto arrecadou — mas está confiante sobre o valor alcançado.

O Presidente também está a mobilizar todo o Partido Democrata para arrecadar fundos, contando com a ajuda dos governadores da Califórnia e Illinois, bem como do ex-presidente Barack Obama, entre outros.

Obama é destaque num novo vídeo de campanha para encorajar pequenas doações online. Os aliados de Biden insistem que, apesar das sondagens mostrarem pouco entusiasmo entre a base Democrata a favor do Presidente de 80 anos, o seu partido apoia-o solidamente.

"Venho fazendo isto há muito tempo para vários Presidentes e candidatos presidenciais", disse Jeffrey Katzenberg, o magnata de Hollywood, importante doador Democrata e copresidente da campanha de Biden.

"Nunca vi — desde o topo até à base — os Democratas entrarem em ação desta maneira... desde o ex-presidente Obama, governadores, senadores, congressistas, em toda a linha... Biden obteve um apoio excecional", avaliou.

Os assessores dizem que estão a tentar motivar os doadores, especialmente os que habitualmente oferecem valores mais baixos, a envolverem-se na campanha desde o início.

A recente maratona de eventos também faz parte dos deveres oficiais de Biden, disse Katzenberg, acrescentando que o "seu primeiro, segundo e terceiro trabalho é administrar o país".

Biden fez viagens ao exterior em abril e maio, e o aumento do limite da dívida do país acabou por retê-lo em Washington. O chefe de Estado deve viajar para a Europa no próximo mês, dando à campanha eleitoral uma janela estreita para integrar eventos de doadores antes da temporada de verão tradicionalmente mais lenta.

Embora o primeiro trimestre seja amplamente visto como uma referência da força da campanha, Katzenberg disse que "não há urgência por agora" para Biden arrecadar ou gastar grandes somas porque não tem uma forte concorrência dentro do partido para as primárias, e a eleição presidencial ainda está a 16 meses de distância.

Existem "sinais muito otimistas" sobre a capacidade da campanha de Biden de exceder confortavelmente os seus níveis de arrecadação de fundos de 2020, que incluem um grande número de pessoas que doaram pela primeira vez, adiantou Katzenberg.

Os eventos de arrecadação de fundos do Presidente, fechados à captação de imagens e com acesso limitado à imprensa, apresentam Joe Biden muito menos protegido do que o público costuma ver.

Por vezes, Biden usa essas oportunidades para testar uma nova linha de campanha ou fazer comentários mais sinceros do que em eventos formais.

Geralmente começa atrás de um púlpito, mas logo passa a usar o microfone de mão, o que lhe permite deambular pela sala e falar mais diretamente com os convidados, fazendo ainda um aceno pessoal aos anfitriões.

Embora os seus assessores façam questão de não se envolver com possíveis rivais de 2024, Biden nem sempre evita criticar os candidatos Republicanos, como Donald Trump.

"Fiquei chocado com os danos que nos foram causados pela última administração, internacionalmente e globalmente. Quer dizer, estou surpreso com a profundidade disso", disse Biden na noite de terça-feira em Chevy Chase, Maryland.

Uma outra referência velada ao governador da Florida, Ron DeSantis, foi feita durante uma arrecadação de fundos em Greenwich, Connecticut: "Alguma vez imaginariam que assistiríamos ao candidato número dois adversário a proibir livros?", questionou.

Numa arrecadação de fundos na semana passada, Biden causou um diferendo diplomático depois de chamar o Presidente chinês, Xi Jinping, de "ditador" — um comentário feito horas após o seu secretário de Estado, Antony Blinken, ter-se encontrado com o líder chinês numa tentativa de diminuir as tensões entre os países.

Biden insistiu que o seu comentário não afetaria esse relacionamento.

"Biden quer apertar todas as mãos e conversar com todos", disse Katzenberg. "Quando há algo na sua mente, ele diz... e é isso que o torna autêntico", acrescentou.