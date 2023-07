Quem era Nahel, cuja morte motivou motins em França? Um jovem tranquilo com pequenos percalços como muitos outros em Nanterre

A morte de Nahel M. incendiou os bairros e voltou a pôr os olhos em França, mas o jovem de 17 anos enterrado este sábado em Nanterre, perto de Paris, é descrito como uma pessoa tranquila, por quem o conheceu. Uma reportagem da agência France Presse, no bairro de Nahel, dá conta de um jovem às vezes 'borderline', com uma vida semelhante à de muitos outros jovens da cidade de Nanterre, nos arredores da capital francesa, entre a sobrevivência e pequenos percalços com a lei.

Fã de rap e motas, o jovem, que foi enterrado no cemitério de Mont-Valérien, com a maior privacidade, foi criado sozinho pela mãe em Nanterre, a oeste de Paris. Morava num bairro em construção na propriedade Pablo-Picasso, aos pé do distrito de La Defense, onde começaram os primeiros tumultos, na terça-feira, logo após o disparo de um polícia que lhe foi fatal, durante uma fiscalização de trânsito enquanto ele conduzia um carro alugado.

Durante uma marcha branca na quinta-feira em sua memória, o seu primeiro nome, Nahel, serviu de grito de guerra para milhares de pessoas que viram no seu futuro destruído o símbolo do tratamento injusto que a polícia francesa tem contra os jovens da imigração norte-africana ou negra africana.

"Nahel, ele era um jovem tranquilo. Ele cometeu delitos, de acordo, mas em que mundo é motivo para o matar?", protestou Saliha, 65 anos, moradora no seu bairro. "Nahel é filho de todos", disseram outros manifestantes durante esta homenagem que resultou em violência.

Devastada, a sua mãe, Mounia, descreveu o jovem como o seu "melhor amigo". "Foi tudo para mim", disse esta mulher que expressou a sua "revolta" enquanto se recusava a criticar toda a força policial. "Não culpo a polícia, culpo uma pessoa: aquela que tirou a vida do meu filho", afirmou.

O eco da sua morte entoou muito além das fronteiras francesas e especialmente na Argélia, país de origem da sua família. O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Argélia expressou a sua "consternação" e afirmou que Nahel era um dos seus "cidadãos" com quem França tem um "dever de proteção".

O jovem, que também era muito próximo da avó materna, trabalhava como estafeta de entregas, segundo o advogado da família. Também iniciou um "curso de inserção" na associação Ovale Citoyen, que acompanha os jovens através do desporto, e estabeleceu uma parceria com o clube de rugby de Nanterre.

A ficha criminal de Nahel M. estava limpa, mas ele teve alguns desentendimentos com a lei por se recusar a obedecer, de acordo com o promotor de Nanterre, segundo o qual ele deveria comparecer no tribunal de menores em setembro.

Segundo as autoridades, foi a sua condução perigosa na terça-feira que justificou o controlo policial que lhe foi fatal.

"Para mim, Nahel foi o exemplo típico do jovem do bairro, fora da escola, às vezes marginal, mas não um ladrão de estrada, e que tinha vontade de sair dela", testemunhou Jeff Puech, presidente do Ovale Citoyen, nas colunas do diário “Sud-Ouest”. "Ele ia construir um novo futuro", garantiu a associação, no Twitter.

Há um mês, Nahel realizou o sonho de muitos jovens: apareceu como figurante num videoclipe filmado em Nanterre por Jul, astro do rap francês. Assim como desportistas e outros rappers, Jul compartilhou nas redes sociais o apelo para ajudar financeiramente a família de Nahel, em memória do "pequeno irmão".