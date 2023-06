Bolsonaro está inelegível até 2030, e a decisão deve-se ao PDT, um partido que foi fundado em Lisboa pela mão de Leonel Brizola

A única mulher que integra o Tribunal Superior Eleitoral brasileiro foi a primeira a votar na quarta sessão do julgamento de Jair Bolsonaro. Cármen Lúcia disse que o ex-Presidente fez um discurso em “monólogo” numa reunião com os embaixadores em julho do ano passado, e não deu oportunidade aos diplomatas presentes de colocarem questões.

Em linha com o que dissera o seu colega Benedito Gonçalves – juiz relator do processo – na passada terça-feira, Cármen Lúcia destacou a “autopromoção (e) desqualificação do Poder Judiciário” por Bolsonaro no referido encontro com os 72 diplomatas acreditados em Brasília. Um servidor público não pode usar o espaço público para “ser eleitoreiro” e fazer “achaques” contra ministros, como se não estivesse atingindo a própria instituição. “Não há democracia sem Poder Judiciário independente”, disse Carmen Lúcia