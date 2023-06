Prighozin humilha Putin?:"Não encontro qualquer sinal de fraqueza", considera Ana Evans

Durante quase 24 horas, o mundo ficou suspenso na expectativa do que poderia ser uma tentativa de golpe militar por parte do Grupo Wagner a Vladimir Putin. No entanto, tudo isso mudou em menos de um dia quando Prigozhin negociou com o presidente da Bielorússia e anunciou a retirada de tropas. A professora de Política, Filosofia e Economia, Ana Evans esclarece que “não aconteceu nada”, nem se sabe o que poderá vir acontecer.

A expectativa foi enorme. Naquilo que se conhece como guerra da Ucrânia, rapidamente se poderia vir a chamar guerra da Rússia, com mílicias internas viradas umas contra as outras. A marcha do Grupo Wagner em direção a Moscovo suspendeu a respiração dos países, mas não o suficiente para que se temesse ou esperasse um resultado ou outro.

“Não me parece que tenha acontecido nada. Temos de ser muito prudentes na análise das relações internacionais, este é um daqueles casos que mostra a importância da prudência. Se observarmos as reações dos paises que têm antenas de informação muito fortes, foram reações muito suaves, ninguém disse nada”, explica a professora Ana Evans.

Para a professora, a situação é única e inimaginável, tendo em conta as consequências que, por norma, são visíveis a quem se atreve a enfrentar Putin. Neste caso, numa situação de grande gravidade, Pirgozhin acabou por sair pelo próprio pé da Rússia, após um acordo.

“Numa situação em que vemos um grupo armado, a percorrer uma autoestrada, a ocupar uma cidade onde está sediado um comando importante, onde vemos um líder a assumir uma posição de oposição com narrativa antipatriótica, Prighozin foi fazendo críticaa relativamente ao Ministério da Defesa, sair desta forma do país e não ter havido derrame de sangue, é inaudito”, refere.

Apesar desta tentativa de golpe que instabilizou o país por poucas horas, Ana Evans não considera que tenha dado uma imagem de fraqueza do Putin, tendo em conta que tudo foi resolvido e as instituições mativeram-se pacíficas.

“Como é possível num país com um líder autoritário haver um movimento de insurgência, no qual todas as instituições e pessoas estão pacíficas e o líder do movimento vai para um país vizinho?”, questiona.

Para além disso, apesar da prudência já aconselhada pela professora, Ana Evans explica também que já havia tensão interna entre as prioridades do grupo Wagner e as intenções do Kremlin.

"O que sabemos é que havia uma grande tensão no grupo Wagner que estava na linha da frente nos momento mais difíceis na Ucrânia. Os mercenários não prestam juramento à bandeira ou pátria, são pagos para estar ali. Nós sabemos que nos últimos dias houve um escalar de tensão a nível interno entre o Ministério da Defesa e Wagner, porque a Defesa queria incorporar estas pessoas no exército russo, isso implicava que o líder perdesse seu rumo e cargo", refere.

No que diz respeito a eventuais punições a Prigozhin por ter agido contra o regime, de forma tão visível, Ana Evans diz que é incerto o desfecho do destino do líder dos Wagner e que, por muito menos, pessoas já desapareceram.

“Quando olhamos para o padrão de reação nas instituições, por muito menos do que uma situação destas houve uma eliminação total das forças. Nenhum de nós sabe se Prigozhin vai cair de um segundo andar na Bielorússia. Pode ser que daqui a seis meses volte a estar na batalha”, conclui a professora.

Aquilo que muitos esperavam que fosse uma luz ao fundo do túnel para a guerra na Ucrânia, tornou-se, apenas, uma “bulha” de algumas horas entre cabecilhas internos que querem levar a sua avante. No entanto, Puitn permanece e, também, a guerra entre os dois países.