Loading...

Internacional “Isto é uma punhalada nas costas do nosso povo”: o primeiro discurso de Putin após a revolta do grupo Wagner

Numa primeira reacção à revolta do grupo Wagner e tomada da cidade russa Rostov, o presidente russo fez uma declaração curta e tensa dirigida aos cidadãos russos, às forças armadas e serviços secretos do país. Veja aqui as declarações de Putin com a tradução em direto na SIC Notícias por José Milhazes