Antes do Titan, outros resgates que captaram a atenção mundial

Lusa/Pongmanat Tasiri

O desaparecimento do Titan atraiu a atenção um pouco por todo o mundo, nomeadamente devido a toda a história que envolve o naufrágio do Titanic. Mas não é a primeira vez que este tipo de acontecimentos é alvo de acompanhamento em direto em diferentes pontos do globo. Um dos casos mais recentes, e mediáticos, foi o resgate de 12 crianças e do seu treinador de uma gruta na Tailândia