Paquistão e Reino Unido prestam condolências às famílias das vítimas do Titan

Representantes do Reino Unido e do Paquistão prestaram esta quinta-feira condolências às famílias das cinco vítimas mortais do submersível Titan, depois de ter sido anunciado que sofreu uma "implosão catastrófica" perto dos destroços do Titanic e sem deixar sobreviventes.

O secretário de Relações Exteriores britânico, James Cleverly, lamentou a "notícia trágica" da implosão do submersível Titan, que transportava três cidadãos britânicos, expressando apoio e condolências às famílias dos desaparecidos.

"Notícia trágica da perda de pessoas a bordo do submersível Titan, incluindo três cidadãos britânicos, após uma operação de busca internacional", disse no Twitter. "O governo do Reino Unido está a apoiar de perto as famílias afetadas e expressar as suas mais profundas condolências", acrescentou.

Também o Paquistão ofereceu as condolências do país à família Dawood com um pai e filho entre os cinco mortos do submersível Titan que implodiu nas profundezas das águas do Atlântico Norte durante uma viagem aos destroços do Titanic.

Os cidadãos paquistaneses Shahzada Dawood e o filho Suleman estavam a bordo do Titan quando desapareceu no domingo. Os Dawoods são membros de uma das famílias mais proeminentes do Paquistão e a sua empresa, Dawood Hercules Corp., com sede em Karachi, está envolvida na agricultura, petroquímica e infraestrutura de telecomunicações.

"As nossas mais profundas condolências à família Dawood e à família de outros passageiros pela triste notícia sobre o destino do submersível Titanic no Atlântico Norte", escreveu o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão no Twitter. "Agradecemos os esforços multinacionais nos últimos dias em busca da embarcação", acrescentou.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou esta quinta-feira que os escombros encontrados na área dos destroços do Titanic correspondem à parte externa do submersível com cinco ocupantes desaparecido no domingo, que terá sofrido uma "implosão catastrófica" sem deixar sobreviventes.

A implosão terá ocorrido perto do naufrágio do Titanic, para onde o submersível se dirigia, referiram as autoridades da Guarda Costeira numa conferência de imprensa realizada após terem notificado as famílias da tripulação. "Os destroços são consistentes com a perda catastrófica da câmara de pressão", frisou o contra-almirante John Mauger, do Primeiro Distrito da Guarda Costeira, endereçando as condolências aos familiares da tripulação.

A empresa OceanGate, que organizou a expedição, tinha divulgado momentos antes que os cinco passageiros do submersível Titan foram considerados mortos.