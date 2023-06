Submarino desaparecido: operações de busca intensificam-se, origem dos novos ruídos detetados é ainda desconhecida

São ainda desconhecidas as causas dos sons subaquáticos que voltaram a ser ouvidos esta quarta-feira de manhã durante as operações de resgate ao Titan, o submarino desaparecido no Atlântico com cinco pessoas a bordo, segundo novas informações veículadas em conferência de imprensa pela Guarda Costeira dos EUA, transmitida em direto pela BBC.

A corrida contra o tempo é cada vez maior, já que o oxigénio restante na embarcação pode durar menos de 20 horas, segundo novas informações avançadas pela Guarda Costeira dos EUA.

Os ruídos continuam a ser investigados, nas intensas operações de resgate que prosseguem, e a área que está a ser investigada duplicou o tamanho, tendo agora 4 quilómetros de profundidade. O problema, segundo a Guarda Costeira dos EUA, é que o oceano é um lugar ruidoso, e os sons que foram ouvidos podem ter várias origens.

As operações de busca estão a intensificar-se com ajuda internacional, destacando-se uma equipa francesa a chegar com equipamentos de última geração neste campo.