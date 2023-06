Andrew Tate: procuradoria romena acusa ex-kickboxer conhecido por ofensas a mulheres de tráfico de pessoas e exploração sexual

É um fenómeno na internet e recusa qualquer escrutínio por parte dos meios de comunicação tradicionais porque não confia na isenção do “sistema”. Mas quando um tribunal de Bucareste, a capital da Roménia onde Andrew Tate foi detido em dezembro do ano passado, decidiu colocá-lo em prisão domiciliária, a única entrevista que deu foi à BBC.

Nessa entrevista, praticamente um combate de boxe com palavras, Tate defendeu-se das suspeitas que pendem sobre si - exploração sexual de mulheres, tráfico de seres humanos e violação - dizendo que é “uma força do bem” e que tudo o que faz é “seguir as instruções de Deus”.

Esta terça-feira, procuradores romenos decidiram que Andrew Tate, de 36 anos, o seu irmão Tristan, 34, e mais duas suspeitas vão mesmo ter de enfrentar a justiça, mas o caso não deve começar imediatamente a ser julgado. O sistema de justiça da Roménia exige que todos os processos sejam primeiro avaliados por uma câmara baixa do tribunal, de forma a garantir que a investigação ocorreu sem ilegalidades.

A acusação depositada no tribunal de Bucareste diz que os quatro réus começaram as suas atividades em 2021, através da formação de um grupo criminoso cujo objetivo seria obter mulheres para trabalho sexual na Romênia, mas também em outros países, incluindo nos Estados Unidos e no Reino Unido, as duas nacionalidades dos irmãos Tate. Pelo menos sete mulheres dizem ter sido recrutadas por um dos irmãos, segundo as informações que se conhecem da acusação e que têm sido reveladas por vários jornais internacionais.

As alegadas vítimas foram posteriormente levadas para prédios na zona de Ilfov, que circunda a capital, onde onde foram intimidadas, colocadas sob constante vigilância e forçadas a contrair dívidas, acreditam os promotores romenos. Os acusados forçavam as mulheres a participar em atos sexuais, que posteriormente foram colocados nas redes sociais. Tate está acusado de ter violado uma mulher duas vezes, em março de 2022. Foram apreendidas propriedades, carros e mais de 300 milhões de dólares em criptomoedas. Num outro processo que ainda não tem acusação formalizada, Andrew e Tristan podem acabar acusados de lavagem de dinheiro e tráfico de menores.

Os advogados dos dois irmãos já disseram que os dois “abraçam a oportunidade para demonstrar a inocência e limpar a reputação.

O império da misoginia

Andrew Tate foi expulso do Big Brother no Reino Unido por agredir uma mulher. Isto aconteceu em 2016 e, desde então, o culto não tem parado de crescer.

Tanto Andrew como Tristan são conhecidos pelos longos relambórios misóginos com os quais enchem as redes sociais. Porém, acreditam os procuradores, no lado criminoso das suas vidas, ambos eram delicados com as mulheres e aliciavam as vítimas prometendo-lhes relações estáveis, casamentos, uma vida de luxo.

Uma das mulheres, que deu à BBC o nome de “Sophie” para proteger a sua identidade, disse que Tate a convenceu a ir para a Roménia com ele, onde depois a forçou a realizar atos de cariz sexual em frente a uma câmara de um computador. As visualizações pagas, acredita a investigação, eram uma importante fonte de rendimento dos irmãos Tate, que mantinham também “cursos” online para homens que quisessem aprender tudo sobre “relações entre homens e mulheres”.

A BBC confrontou-o com tudo isto e Tate disse simplesmente que a “Sophie” tinha sido inventada pela emissora britânica.

O conteúdo publicado por Tate nas suas redes sociais foi classificado por associações como a Rape Crisis como altamente perigoso para a população feminina por ter como base o argumento de que as mulheres devem sempre submeter-se ao homem. Mas o influencer que vende a hiper-masculinidade e o luxo como formas de vida, nega qualquer incitação. “Eu nunca, nunca encorajei ninguém a atacar mulheres. Eu defendo o trabalho árduo, disciplina. Eu sou um atleta. Falo contra as drogas, a favor da religião, contra o álcool, contra o crime com armas brancas. Eu sou contra todos os problemas da sociedade moderna”, disse Tate, sugerindo que os comentários foram tirados do contexto e que muito do que ele diz são piadas.

A jornalista pergunta então se frases como “as partes íntimas de uma mulher são propriedade do homem”, que Tate usa num dos seus vídeos promocionais, também são piadas. O ex-atleta de kickboxing diz que ela não entende sarcasmo.

Na introdução a um dos cursos da sua “Hustlers University”, uma “universidade” para educar os homens na difícil arte de subjugar totalmente uma mulher começava assim: "O meu nome é Andrew Tate e eu sou a pessoa mais competente em todo o planeta para ensiná-lo sobre as interações homem-mulher. O meu trabalho é conhecer uma garota, sair com ela algumas vezes, dormir com ela, fazer com que ela se apaixone por mim a ponto de fazer qualquer coisa que eu disser e depois colocá-la à frente de uma webcam para ficarmos ricos juntos”. O curso atualmente disponível na internet (que ninguém sabe se vai acontecer devido ao processo criminal em curso) promete ensinar homens a fazer milhões de dólares e tem como cadeiras principais “moedas digitais”, “e-commerce”, “marketing”, “bolsa” e “fitness”.