Naufrágio na costa Grega: António Guterres lamenta "tragédia inconcebível"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, mostrou-se, esta quarta-feira, horrorizado com o naufrágio de um barco de migrantes, defendendo mais medidas de segurança para a migração. A tragédia aconteceu a Sudoeste da Grécia e resultou em pelo menos 79 mortos.

"Este é mais um exemplo da necessidade dos Estados-membros se unirem e criarem vias ordenadas e seguras para as pessoas forçadas a fugir (...), para salvar vidas no mar e reduzir as viagens perigosas", frisou o diplomata português, através do seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

Segundo Dujarric, o líder das Nações Unidas insiste que "todos aqueles que procura uma vida melhor precisam de dignidade e segurança".

O governo da Grécia decretou três dias de luto após o naufrágio do barco de pesca que transportava centenas de migrantes, numa das piores catástrofes deste tipo ocorridas na região.

De acordo com o mais recente balanço, a guarda costeira grega referiu que recuperou 79 corpos e resgatou cerca de 100 pessoas, mas os sobreviventes relataram que quase 750 pessoas estavam a bordo.

Uma vasta operação de salvamento foi iniciada quarta-feira de manhã e permitiu resgatar um total de 104 pessoas. Quatro delas foram hospitalizadas em Kalamata, uma cidade do sul do Peloponeso, acrescentou a guarda costeira.