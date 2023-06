Confrontos étnicos no nordeste da Índia fazem pelo menos nove mortos

Grupos étnicos rivais entraram em confronto armado numa nova onda de violência no nordeste da Índia, provocando pelo menos nove mortos e vários feridos, informaram esta quarta-feira as autoridades indianas.

As forças de segurança acorreram à vila de Khamenlok, no distrito de Kangpokpi, no estado de Manipur, depois de os confrontos terem eclodido na noite de terça-feira entre as comunidades kuki e meitei, explicou L. Sushindro, ministro do governo estadual. A polícia encontrou nove corpos na manhã de hoje, disse um polícia, referindo igualmente o desaparecimento de três pessoas.

Hoje, um grupo de pessoas incendiou a casa do ministro da Indústria e Comércio do Estado, Nemcha Kipgen (que não se encontrava na residência), em Imphal. Até agora, pelo menos 100 pessoas foram mortas em confrontos étnicos graves no estado de Manipur, desde 3 de maio, e milhares de casas foram incendiadas e lojas e negócios vandalizados.

As autoridades deslocaram cerca de 40.000 pessoas de áreas problemáticas para lugares mais seguros. O ministro do Interior indiano, Amit Shah, visitou o Estado no início deste mês e reuniu com líderes comunitários, procurando soluções para restaurar a tranquilidade.

A violência começou no mês passado, após protestos de mais de 50.000 kukis e membros de outras comunidades tribais predominantemente cristãs em Churachandpur e distritos adjacentes no estado de Manipur.

Os kukis opõem-se às exigências da maioria da comunidade meitei, que reclama um estatuto especial para obter benefícios, incluindo o direito de cultivar em terras florestais, empréstimos bancários baratos e instalações de saúde e educação, bem como uma cota específica de empregos no governo.

Dois terços dos 2,5 milhões de habitantes do Estado vivem numa região que compreende aproximadamente 10% da área total do Estado. Os meitei são hindus, enquanto grupos rivais, incluindo os kuki e outras tribos, são maioritariamente cristãos e vivem principalmente nos distritos montanhosos circundantes.