Televisão colombiana difunde imagens do momento do salvamento de crianças na selva

A televisão pública colombiana difundiu no domingo imagens do momento em que as quatro crianças indígenas que estavam desaparecidas há 40 dias na selva amazónica depararam com os seus salvadores, também indígenas.

As imagens, captadas de um telemóvel, mostram as quatro crianças visivelmente desnutridas, a mais nova nos braços de um dos homens indígenas, que cantam, fumam tabaco (uma planta sagrada entre a comunidade) e dão graças com alegria.

Um dos indígenas, Nicolas Ordoñez Gomes, contou em estúdio que a primeira coisa que uma das crianças lhe disse quando a pegou ao colo foi que tinha fome.

Outra criança, depois de receber um pouco de comida, disse que a mãe tinha morrido e pediu pão e salsichas.