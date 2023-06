Presidente angolano alerta jovens e partidos para usos “maléficos” e antipatrióticos da Internet

O Presidente angolano alertou esta segunda-feira para os “fins maléficos” da Internet. João Lourenço apela aos jovens para que evitem propagar boatos e mentiras e aos partidos para se absterem de os usar contra os adversários políticos e contra a pátria.

Discursando na abertura do Angotic, Fórum Internacional de Tecnologias de Informação e Comunicação, o chefe de Estado introduziu uma vertente política no seu discurso sobre tecnologias. Apontou os bons e maus usos das plataformas digitais, que podem ser usadas para incitar motins e golpes de Estado.

Sobre as plataforma digitais, “uma importante ferramenta de trabalho e comunicação”, Lourenço considerou que podem ser usadas para fins maléficos e criminosos, para denegrir pessoas ou instituições, bem como o crime organizado e organizaçao de motins, rebeliões e golpes de Estado. “O problema não é das tecnologias e plataformas digitais, e sim do bom ou mau uso dado pelos utilizadores, que devem ser educados desde tenra idade que uma ferramenta feita para produzir riqueza e saber pode ser usada para destruir, dividir, semear a discórdia e criar o caos.”

O dirigente angolano fez recomendações sobre o uso da Internet e redes sociais, que devem ser usadas, sobretudo, para a “superação académica, cultural e profissional” ou para a promoção de negócios.

Falou também sobre os jovens, sublinhando que o Executivo trabalha para a sua “educação moral e cívica” e para a “defesa dos mais nobres valores da cultura e civilização cristã”, o respeito pela família e o próximo, a criança e o velho, os símbolos nacionais e a pátria. “Apelamos, por isso, aos nossos jovens a não desperdiçar o seu tempo precioso com coisas negativas como propagação de boatos, da mentira intencionalmente forjada, da intolerância politica e do ódio”, exortou.

Alargar o acesso à banda larga

O governante deixou avisos aos partidos para que se “abstenham de radicalizar os jovens, usando-os como armas de arremesso contra os seus adversários políticos e, muito menos, contra a pátria”.

Lourenço destacou a importância das redes de banda larga, ferramenta fundamental para garantir aos cidadãos acesso à sociedade de informação, e realçou a necessidade de a Internet estar ao alcance da maior parte dos cidadãos.

Em Angola, continuou, o sector das telecomunicações continua em franco crescimento. A colocação em órbita do satélite Angosat II, ligações terrestres e submarinas em fibra ótica para Cabinda, construção de um satélite de observação da terra, expansão da banda larga em fibra ótica e participação no consórcio internacional do cabo submarino de fibra ótica “2 Africa” foram alguns dos exemplos que deu.

Além disso, entre 2021 e o primeiro trimestre de 2023 registou-se um crescimento de 55% do serviço de telefonia móvel, hoje com uma taxa de penetração de 71%, enquanto a taxa de crescimento do acesso a Internet foi de cerca de 20%. A Angotic regressou hoje para a sua 3.ª edição depois de uma interrupção de três anos devido à pandemia.