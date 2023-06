Morreu o ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi

Morreu esta segunda-feira o antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, no hospital San Raffaele, em Milão, avança o jornal Corriere della Sera e confirmou a agência italiana ANSA.

O líder do partido Forza Italia (parceiro do atual Governo) e fundador da Mediaset (a maior empresa de comunicação social do país) tinha 86 anos e sofria de leucemia crónica.

Silvio Berlusconi tinha regressado ao hospital de San Raffaele na última sexta-feira, onde tinha estado recentemente internado nos cuidados intensivos durante um período de 44 dias, devido a uma infeção pulmonar agravada pela leucemia.

O estado de saúde do líder do partido de centro-direita Forza Italia já era “muito grave” e, como avança o mesmo jornal, os seus filhos, irmão e companheira, Marta Fascina, já estavam no hospital junto de Berlusconi, esta manhã.

No início de abril, o político e magnata italiano — que foi primeiro-ministro do país três vezes — tinha começado a fazer quimioterapia e a sua equipa médica estava “cautelosamente otimista” em relação aos aparentes “bons resultados” do tratamento.

O antigo chefe de Governo italiano também chegou a sofrer de outros problemas de saúde, tais como doenças cardíacas e covid-19. Silvio Berlusconi nasceu a 29 de setembro de 1936, em Milão.