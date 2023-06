Entrevista a João Lourenço: “Em Angola até há excessos no exercício da liberdade de manifestação”

Está no início do seu segundo mandato presidencial de cinco anos. A Constituição só permite dois mandatos consecutivos. O que vai acontecer em 2027? Já não será candidato?

O que vai acontecer é que vou continuar a servir o meu país, onde for chamado. Estamos muito longe dessa data, não estamos em período eleitoral, não é sensato falar da apresentação de candidaturas. O que lhe quero dizer é que quando chegar esse momento, o MPLA saberá escolher o melhor candidato. E quando o fizer, vai ter a preocupação de não atropelar nem a Constituição nem a lei.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.