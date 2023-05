Um punhado de votos decidirá as eleições municipais e regionais deste domingo em Espanha

As eleições municipais e regionais deste domingo em Espanha serão as mais incertas e difíceis de prever dos últimos tempos. As sondagens mostram que importantes decisões do eleitorado, respeitantes às câmaras das grandes cidades ou comunidades autónomas emblemáticas, serão tomadas por um punhado de votos de diferença.

Fatores como a abundância de indecisos, a desmobilização da esquerda, a motivação dos votantes conservadores, o estado do clima ou incidentes como a inclusão de etarras em listas do País Basco ou a alegada compra de votos em Melilha ou Mojácar (Almeria) podem influenciar decisivamente os resultados, que se conhecerão a partir da noite de domingo.