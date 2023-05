Ron DeSantis lança-se na corrida à Casa Branca com empurrão de Elon Musk

O governador da Florida, Ron DeSantis, anuncia ao final da tarde desta quarta-feira (final da noite em Portugal) que é candidato à nomeação pelo Partido Republicano para as presidenciais de 2024. A comunicação, que já era esperada desde o início do ano, será feita durante uma conversa no Twitter Spaces com Elon Musk, dono da rede social.

Ontem a mulher do governador, Casey DeSantis, de 44 anos, partilhou nas suas redes sociais uma mensagem sobre a iniciativa: “Enorme se for verdade.” Note-se que a comunicação formal só acontecerá na próxima semana, na cidade natal do candidato, Dunedin (Florida), após entrega da declaração de candidatura junto da Comissão Federal de Eleições, prevista até esta sexta-feira.