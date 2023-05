Encontradas com vida 4 crianças desaparecidas há 17 dias após acidente de avião na Colômbia

"Após árduos esforços de busca pelas nossas Forças Armadas, encontramos com vida as quatro crianças desaparecidas devido à queda de um avião em Guaviare. Uma alegria para o país", salientou o Presidente colombiano, Gustavo Petro, numa nota através da rede social Twitter.

As quatro crianças, incluindo um bebé de 11 meses, desapareceram na selva amazónica após a queda no início de maio do pequeno avião onde viajavam com a sua mãe, encontrada morta juntamente com outros dois adultos que estavam a bordo.

Mais de 100 militares auxiliados por cães farejadores estiveram empenhados nas buscas, que foram intensificadas após a descoberta de novas pistas que sugeriam que estas podiam estar vivas.

"Os esforços para localizar os quatro menores, com idades de treze, nove, quatro e um bebé de 11 meses, intensificaram-se nas últimas horas", tinham explicado os militares em comunicado.

Após o resgate das crianças, as autoridades colombianas ainda não divulgaram mais detalhes sobre o seu estado de saúde.

A aeronave, um Cessna 206, tinha desaparecido dos radares em 01 de maio nas proximidades de San José del Guaviare, para onde deveria ir.

As equipes de resgate descobriram um "abrigo improvisado feito de gravetos e galhos" e acreditavam que haveria pelo menos um sobrevivente.

As causas do acidente ainda não foram determinadas.

Segundo a proteção civil, o piloto tinha relatado problemas no motor do avião antes de este desaparecer dos radares.