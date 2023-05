Membros da ETA condenados por assassínio são candidatos às autárquicas em Espanha, mas prometem não tomar posse se ganharem

Javi Colmenero/Europa Press/Getty Images

Os sete assassinos que integram as listas independentistas radicais no País Basco comprometem-se a renunciar aos cargos se forem eleitos no próximo dia 28. Há outros 37 candidatos etarras. Primeiro-ministro socialista é atacado por contar com apoio parlamentar do partido que os apresenta

Há uma hora