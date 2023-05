Jennifer Jones é a 1.ª mulher presidente do Rotários, 35 anos depois de o Supremo Tribunal dos EUA obrigar estes clubes a aceitarem mulheres

Cresceu em Windsor, cidade de província no estado canadiano de Ontário, separada da metrópole americana de Detroit pelo rio do mesmo nome. Foi lá que Jennifer Jones, 56 anos, teve o primeiro contacto com o Rotary Club, no final da década de 80 do século passado.

“Trabalhava como repórter de rádio e fazia a cobertura das reuniões do Rotary Club de Windsor. Só havia homens nas reuniões, eu era a única mulher na sala e estava a fazer o meu trabalho como repórter. Lembro-me de ter ficado intimidada com a presença de tantos dirigentes da minha minha comunidade. Uma década depois convidaram-me para entrar, e entrei.” Foi em 1997.

Passados 26 anos, Jones é a primeira mulher a assumir a presidência do Rotary Internacional, para a qual foi eleita. A organização tem 1,4 milhões de membros espalhados por 220 países e 46 mil clubes.

O trabalho pela erradicação da poliomielite que desenvolve desde 1979 é dos pontos mais relevantes da intervenção social e comunitária desta associação assente em clubes locais. Em Portugal há 2000 rotários e o primeiro clube foi fundado em Lisboa em 1926.