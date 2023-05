Ninguém vê Lukashenko, o mais fiel aliado de Putin na guerra da Ucrânia: o que se passa com o Presidente da Bielorrússia?

O fiel e constante aliado de Vladimir Putin não compareceu, em Moscovo, às cerimónias que assinalaram a vitória da União Soviética na II Guerra Mundial e que constituem um importante símbolo do regime de Putin.

Este domingo, também não assistiu à cerimónia (anual) de juramento de bandeira, de acordo com as informações da agência de notícias estatal BelTA, citada pelo jornal britânico “The Guardian”.

Presidente da Bielorrússia desde 1994, 68 anos, seis vezes reeleito, governa a antiga república soviética com mão de ferro. Alexander Lukashenko, foi o único deputado do Parlamento bielorrusso que se opôs à dissolução da União Soviética, em dezembro de 1991.

O gabinete de Lukashenko não deu nenhuma explicação para a ausência do Presidente que não é visto em público desde dia 8. De acordo com o jornal “The Guardian” (que cita a Euroradio), Lukashenko terá sido levado para uma clínica em Minsk no último sábado.

O primeiro-ministro bielorrusso, Roman Golovchenko, leu uma mensagem de Lukashenko na cerimónia de juramento de bandeira.