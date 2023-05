Bakhmut. Os ziguezagues de Prigozhin e seus mercenários na batalha mais sangrenta da Ucrânia

Se não houvesse homens do Grupo Wagner em Bakhmut, a cidade teria regressado há muito para as mãos do exército ucraniano. É isto que o chefe desta milícia, Yevgeny Prigozhin, antigo empresário na área alimentar com ligações próximas do Kremlin, quer passar para o público. A realidade é outra coisa qualquer, ainda que ninguém saiba exatamente o quê, nem como se desenrolam as operações na cidade que mobiliza, há mais de nove meses, gigantescos esforços de ambos os lados.

Quarta-feira, uma brigada do exército oficial russo abandonou o terreno, deixando parte do flanco na linha de contacto exposto a potenciais ataques ucranianos. Kiev aproveitou e, no mesmo dia, anunciou um ataque bem-sucedido contra duas unidades russas. Ainda assim, o porta-voz das operações a leste, Serhiy Cherevatyi, avisou, numa intervenção televisiva, que a situação continua “muito difícil”, pois “o inimigo, apesar de todo o ruído que Prighozin tenta criar, continua a atacar Bakhmut, e esse ainda é o principal objetivo russo” na zona.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler