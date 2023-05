Espanha vai a votos a 28 de maio. Resultados das regionais são a verdadeira sondagem para as legislativas de dezembro

D

uas fotografias de impacto mediático indubitável marcam o começo, hoje, da campanha para as eleições autonómicas e municipais que se celebram em Espanha a 28 de maio: a do encontro na Casa Branca entre o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez; e a da assinatura com os parceiros sociais do acordo longamente negociado para subir os salários dos trabalhadores espanhóis até 10% em três anos. Este “garante a paz social no país até 2025”, assegura o chefe da entidade patronal, Antonio Garamendi.