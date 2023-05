Turquia: curdos podem ser decisivos para a vitória do candidato presidencial da oposição

Com cerca de 64 milhões de eleitores inscritos para o escrutínio de domingo, a população com raízes curdas - entre 10 e 20 milhões dos 85 milhões de habitantes - pode desempenhar um papel crucial no desfecho das presidenciais.

Na povoação de Turkozu, arredores de Ancara, concentra-se parte da comunidade curda na região da capital turca e que se dedica à recolha de resíduos, que depois vende para empresas de reciclagem, uma forma quase extrema de sobrevivência.

Num descampado, percorrido durante breves minutos uma estrada sinuosa, alagada e esburacada, dois adolescentes numa lixeira enchem enormes sacos com garrafas de plástico, latas, alguns metais. Preparam-se para os transportar aos ombros, as mãos protegidas com luvas, em direção a um dos centros de reciclagem locais, em troca de algumas liras. Um negócio ilegal, mas tolerado.

Junto deles está Yilmaz, 42 anos, o responsável pelo Partido Democrático dos Povos (HDP, esquerda e definido como pró-curdo), da região de Ancara. Vigia o trabalho dos jovens, emite algumas ordens e regressa à sede partidária, uma tosca casa situada junto a pequenos apartamentos recém-construídos.

O HDP enfrenta um processo judicial que poderá implicar a sua dissolução e dezenas de deputados curdos apresentam-se às legislativas do próximo domingo nas listas do Partido da Esquerda Verde (YSP), as cores que dominam nesta sede improvisada onde estão três amigos, todos de meia-idade e aparência humilde.

"Vou votar por Kemal Kiliçdaroglu nas presidenciais e pelo YSP nas legislativas", garante Yilmaz, numa referência ao candidato da oposição unida e líder do Partido Republicano do Povo (CHP, centro-esquerda) que enfrenta nas presidenciais o chefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan.

Em 28 de abril, a Aliança Trabalho e Liberdade (EvO), que junta sete partidos de esquerda, com destaque para o YSP, num "contexto de múltiplas crises, incluindo política, social e económica", declarou o seu apoio a Kiliçdaroglu, candidato presidencial da Aliança da Nação (seis forças da oposição, nacionalistas e do centro à direita).

A declaração foi emitida por Mithat Sancar, copresidente do HDP, que justificou a decisão de não apresentar um candidato próprio "para cumprir o dever histórico face às gerações do passado e do futuro" e assinalar que "a tradição do povo da Turquia e dos oprimidos sempre foi a resistência contra as ideologias autoritárias e fascistas".

Yilmaz mantém-se cauteloso, e expectante, porque os curdos também reservam na memória as contínuas tergiversações do partido fundado por Mustafa Kemal Ataturk, o fundador da República laica em 1923.

"O CHP sempre teve uma abordagem problemática face aos curdos. As suas posições não têm contribuído para resolver o problema, mas o seu espírito democrático face aos curdos e alevis pode ser positivo", admite, também numa referência à minoria religiosa perseguida pelo poder central.

As reservas de Yilmaz parecem percorrer toda a importante comunidade curda da Turquia e quando os tradicionais eleitores do HDP, terceiro partido no parlamento nacional após as eleições de 2018, também poderão ser determinantes para a derrota da coligação liderada pelo Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP, islamita-conservador), o partido de Erdogan no poder desde 2003.

"Se não existir solução para o problema curdo, os novos governantes acabarão por ser afastados do poder. Se não existir uma abordagem positiva a nível constitucional é o regresso aos velhos tempos. E o povo curdo voltará a lutar", promete Yilmaz.

As sondagens indicam uma ampla vantagem para Kiliçdaroglu nas três províncias curdas do sudeste da Turquia. Resultados excecionais em regiões onde o CHP nunca de afirmou.

O partido de Kiliçdaroglu nunca assentou raízes nas regiões curdas devido à sua associação com o nacionalismo turco e a severa repressão das insurreições curdas durante o regime de partido único, entre 1923 e 1950, para além da negação da existência do povo curdo e a proibição do uso da língua curda.

O CHP tem ainda apoiado firmemente as ações militares turcas no norte do Iraque contra o PKK e no norte da Síria contra as milícias curdas locais, uma resposta aos seus sucessos militares e ao reforço da sua presença nesta região de fronteira.

No entanto, e no decurso da campanha eleitoral, Kiliçdaroglu estendeu por diversas vezes as mãos aos curdos, consciente que o apoio massivo da principal minoria na Turquia é necessário para a sua vitória.

O candidato e presidente do CHP - que oscila entre a social-democracia, o nacionalismo e o "kemalismo" - censurou o Presidente cessante que "estigmatiza" os curdos ao tratá-los como "terroristas", e num vídeo que se tornou viral afirmou a sua identidade curda e alevi, uma minoria religiosa.

Mas a desconfiança entre os curdos permanece, e muitos consideram esta reivindicação "étnico-religiosa" de Kiliçdaroglu como uma mistificação apenas destinada a recolher votos. Receiam que no poder, e após terem resolvido os problemas económicos do país, a atual oposição regresse aos temas nacionalistas, em detrimento dos curdos.

À semelhança de Yilmaz, a generalidade da população curda da Turquia vai continuar a aguardar pelas novas promessas, incluindo o reconhecimento da língua curda elo futuro Parlamento, caso a oposição derrube Erdogan. Em alternativa, resta-lhe prosseguir o seu longo combate pela dignidade.