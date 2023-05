Vice-presidente da China está em Portugal, mas o peso político deve ficar para a visita seguinte

O vice-presidente da República Popular da China, Han Zheng, foi recebido esta segunda-feira no Palácio de Belém. O comunicado da Presidência da República sobre o encontro é vago. No almoço com Marcelo Rebelo de Sousa “foram abordados assuntos da agenda bilateral e das trocas comerciais e investimento entre a República Popular da China e Portugal, bem como matérias referentes à atualidade internacional”.

Antes de Portugal, Han Zheng visitou o Reino Unido, onde representou Pequim na coroação de Carlos III. Se ali houve quem expressasse críticas à presença do dirigente chinês, com responsabilidades na repressão dos protestos pró-democracia em Hong Kong, em Portugal pouco se falou da sua vinda.